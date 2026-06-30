Papa León XIV designa a una monja italiana como prefecta de un dicasterio del Vaticano

El papa León XIV nombró a la religiosa salesiana Alessandra Smerilli como nueva prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, convirtiéndola en la segunda mujer designada para dirigir un dicasterio durante su pontificado en menos de un mes.

Smerilli reemplazará al cardenal Michael Czerny, quien dejará el cargo al cumplir 80 años, según informó la Santa Sede. Hasta ahora, la religiosa se desempeñaba como secretaria del mismo organismo, considerado uno de los principales departamentos de la Curia Romana y encargado de asuntos relacionados con la migración, la paz, el cuidado del medio ambiente, la salud y la promoción de la dignidad humana.

Cabe resaltar, que junto con este nombramiento, el pontífice designó al cardenal Fabio Baggio como proprefecto del dicasterio, una figura que compartirá responsabilidades en la conducción del organismo.

Continuidad en la apertura a mujeres

La decisión se produce semanas después de que León XIV nombrara a María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, convirtiéndola en la primera mujer laica en dirigir un departamento de la Santa Sede.

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral es uno de los organismos más importantes de la Curia Romana, y su nueva prefecta asumirá la responsabilidad de coordinar las iniciativas del Vaticano en temas sociales y humanitarios.