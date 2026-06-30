Tragedia en Pakistán: colapso de techo en centro de estudios deja al menos 14 niños muertos

Un trágico derrumbe ocurrió este martes 30 de junio en un edificio utilizado como centro de estudios en Lahore, capital de la provincia de Punyab, en Pakistán, cobrando la vida de al menos 14 niños.

El colapso de la estructura se produjo mientras los menores se encontraban en dos aulas, según informaron los equipos de rescate que trabajaron en el lugar. Un portavoz del servicio de emergencias señaló que una parte del edificio permanecía en construcción al momento del siniestro.

Las autoridades locales confirmaron que el propietario del inmueble y el encargado de la edificación, quien había realizado trabajos recientes en la vivienda, fueron detenidos tras el accidente.

Investigación y reacciones oficiales

La Policía de Lahore indicó que se están recolectando pruebas para determinar las responsabilidades y que se aplicarán sanciones legales contra quienes resulten culpables por negligencia. El centro funcionaba como academia particular, administrado por una vecina de la zona, según reportó la autoridad educativa distrital.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ofreció sus condolencias a los familiares y dispuso que los heridos reciban atención médica prioritaria. El viceprimer ministro también expresó su pesar a través de redes sociales, solidarizándose con las familias afectadas y deseando una pronta recuperación a los lesionados tras el trágico suceso en la ciudad de Lahore.