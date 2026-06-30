Trump pide al Congreso de EE.UU. eliminar ciudadanía por nacimiento tras fallo del Tribunal Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el fallo del Tribunal Supremo y anunció que presionará al Congreso para poner fin a la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes.

"El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Horas antes, el Supremo había desestimado el intento del mandatario de limitar este derecho, al considerar que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. La decisión, adoptada por cinco votos contra cuatro, mantiene una interpretación constitucional vigente por más de 150 años.

Reacción al fallo y detalles

Pese al revés judicial, Trump insistió en que "no hace falta una enmienda larga y engorrosa" y que el cambio puede concretarse "fácilmente" con una ley aprobada por el Congreso. El mandatario reiteró su postura de que la ciudadanía automática es "costosa e injusta" para el país, y aseguró que el Poder Legislativo debe actuar con celeridad.

Cabe resaltar, que la sentencia del Supremo reconoce que los hijos de migrantes en situación irregular o temporal están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y, por tanto, "son ciudadanos desde el nacimiento".