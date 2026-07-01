Venezuela: detienen a 4 policías por robar dinero entre escombros de edificios destruidos tras terremotos

Cuatro policías fueron detenidos el último martes 30 de junio en Venezuela tras ser acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas por los terremotos en el estado La Guaira.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, de acuerdo a un comunicado oficial.

El director del CICPC, Douglas Rico, señaló en el texto que estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros". Varios videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de "vergüenza".

Reacciones de autoridades

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló en su canal de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", por lo que, aseguró, serán "juzgados como corresponde". "Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres".

El partido opositor Primero Justicia (PJ) había denunciado el "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", quienes, en vez de "cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia". El martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571.