Bélgica: incendio en edificio residencial deja al menos seis fallecidos

El fuego afectó un inmueble donde vivían unas 200 personas. Bomberos y peritos continúan con las labores de inspección e investigación.

Al menos seis personas fallecieron y varias más resultaron heridas este miércoles a causa de un incendio registrado en un edificio de apartamentos de diez plantas en la ciudad de Amberes, en el norte de Bélgica. El inmueble, donde residen aproximadamente 200 personas, fue evacuado por los equipos de emergencia mientras continuaban las labores de búsqueda en su interior.

Las autoridades informaron que los heridos de mayor gravedad fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que quienes presentaban lesiones leves recibieron atención médica en el lugar. Además, unas 60 personas fueron evacuadas de un edificio cercano como medida preventiva.

INVESTIGAN CAUSAS DEL INCENDIO

Las causas del incendio aún son materia de investigación. De acuerdo con versiones de algunos testigos, antes del inicio del fuego se realizaban trabajos en el techo y en la instalación eléctrica del edificio. La Policía confirmó que un perito especializado en incendios y personal del laboratorio forense fueron designados para determinar el origen del siniestro.

Los bomberos lograron contener la propagación de las llamas y continuaban inspeccionando vivienda por vivienda para verificar que no hubiera más personas atrapadas. Mientras tanto, los residentes evacuados fueron trasladados a un centro de atención cercano, y las autoridades recomendaron a los vecinos del sector mantener puertas y ventanas cerradas debido a la presencia de humo en la zona.