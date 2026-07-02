A una semana de los terremotos: Gobierno venezolano señala que labores de rescate continuarán

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el rescate de víctimas tras los terremotos que azotaron el país hace una semana continuará. Considera que todavía hay cientos de personas atrapadas esperando ser rescatadas.

Declaró: "Tenemos esperanza y fe" de encontrar sobrevivientes debajo de los escombros de edificios. También agradeció el apoyo logístico y operativo recibido de las delegaciones de rescatistas extranjeros, que ayudaron a salvar muchas vidas.

ACCIONES INMEDIATAS

La mandataria dirigió, en la víspera, una reunión de coordinación con los distintos representantes de seguridad del Estado para acordar acciones en favor de las familias afectadas por los devastadores sismos del pasado 24 de junio.

Según el último balance oficial, los terremotos de hace una semana han causado al menos 2295 muertos y 11,267 heridos. El Gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional en homenaje a la memoria de las cientos de víctimas.