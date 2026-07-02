Chile facilitará salida de venezolanos con pasaporte vencido por motivos humanitarios tras terremotos

La disposición busca facilitar el retorno de migrantes que deseen reencontrarse con sus familias o apoyar en las labores de reconstrucción en Venezuela.

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Chile a raíz de los terremotos ocurridos en Venezuela es la facilitación de la salida “por razones humanitarias” de ciudadanos venezolanos que cuenten con pasaporte vencido y deseen regresar a su país para reencontrarse con sus familiares o apoyar en las labores de reconstrucción tras el doble sismo registrado en territorio venezolano.

Esta medida busca atender la situación de miles de migrantes venezolanos que residen en territorio chileno y que atraviesan un fuerte impacto emocional tras las pérdidas humanas y materiales provocadas por el desastre natural.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que el objetivo es brindar facilidades administrativas para agilizar el retorno de estas personas, reduciendo trámites que normalmente dificultarían su salida del país.

TRÁMITE SIMPLIFICADO EN AEROPUERTO

Según detalló la autoridad, los ciudadanos que deseen acogerse a esta disposición deberán acudir a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago, donde completarán un formulario sencillo antes de abordar su vuelo hacia Venezuela.

La medida alcanza a venezolanos con pasaportes vencidos, independientemente de si cuentan con residencia regular en Chile o si ingresaron de forma irregular al país, precisando la disposición del gobierno ante la emergencia social por la cual atraviesa Venezuela.