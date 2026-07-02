Camioneta atropella y mata a ocho monjes en Tailandia: vehículo era conducido por un menor

Conmoción en Tailandia. Ocho monjes budistas que participaban en un peregrinaje murieron tras ser atropellados por una camioneta conducida por un menor. El accidente se registró en la provincia de Mukdahan.

Según se conoció, 34 monjes caminaban al costado de una vía cuando fueron embestidos. 8 murieron, 19 resultaron heridos y siete de ellos se encuentran en estado crítico. El conductor era un menor de 15 años.

INFRACTOR FUE DETENIDO

Uno de los monjes sobrevivientes relató que, como todos los años, habían iniciado un peregrinaje a pie en Mukdahan y debían terminarlo en la provincia de Ubon Ratchathani, más al sur, una ruta de unos 200 kilómetros.

El comandante de la policía provincial indicó que el supuesto infractor fue detenido y sus progenitores han sido citados para un interrogatorio, mientras en paralelo se recaban pruebas e investigan las causas del accidente.