Milagro en Venezuela: rescatan con vida a vigilante tras pasar ocho días bajo los escombros

Después de más de una semana bajo los escombros, un vigilante fue rescatado con vida desatando emoción entre rescatistas y familiares.

En medio de un operativo de rescate que se prolongó por casi 72 horas, Hernán Gil fue rescatado con vida este jueves en el estado de La Guaira, después de permanecer ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado por los terremotos en Venezuela.

El momento del rescate generó aplausos y emoción entre bomberos, rescatistas y periodistas que seguían de cerca las labores. Gil fue trasladado en una camilla hasta una ambulancia que lo llevó a una clínica privada en Caracas para recibir atención médica especializada.

El hombre había quedado atrapado en la garita de vigilancia del sótano del edificio donde trabajaba, en la localidad de Catia La Mar, luego de los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio.

OPERATIVO INTERNACIONAL

Las labores de rescate comenzaron formalmente el lunes y reunieron a cerca de 100 especialistas de Venezuela, Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador, quienes mantuvieron comunicación constante con Gil, suministrándole agua y medicinas mientras buscaban la forma más segura de extraerlo.

Según voluntarios de la Cruz Roja, la estructura de la caseta de vigilancia fue clave para que pudiera sobrevivir, al soportar parte del peso de las más de 140 toneladas de escombros que quedaron sobre él.

LAS CIFRAS SIGUEN EN AUMENTO

Por otro lado, tras concretarse el rescate, los equipos posaron con las banderas de Venezuela, Chile y Costa Rica como símbolo de cooperación internacional.

Hasta el momento, este sería el rescate número 13 de personas encontradas con vida desde el inicio de las operaciones, en una tragedia que, según cifras oficiales, deja más de 2.200 fallecidos y más de 11.000 heridos.