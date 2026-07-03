Polémica en redes sociales: identifican a mujer que agredió a hinchas ecuatorianos

El episodio fue ampliamente difundido en redes sociales, donde recibió criticas de usuarios de distintas nacionalidades.

Tras la clasificación de la selección de México a los octavos de final del Mundial 2026 el pasado 30 de junio, una acción dejó parcialmente empañado el logro, luego de que se registrara un incidente protagonizado por una aficionada mexicana.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la mujer, con la camiseta de la selección mexicana, acercarse por detrás a dos hinchas de Ecuador para lanzarles el contenido de un vaso, aparentemente con bebida alcohólica. Tras el hecho, la joven intenta retirarse rápidamente entre la multitud mientras los afectados reaccionan sorprendidos.

RECHAZO GENERALIZADO

Asimismo, este hecho generó una ola de críticas en plataformas digitales, donde usuarios de distintas nacionalidades condenaron la agresión y la calificaron como una conducta antideportiva que contradice los valores de respeto promovidos en el fútbol internacional.

Diversos comentarios también exigieron la identificación de la responsable y posibles sanciones, al considerar que este tipo de acciones afecta la imagen de la afición mexicana en un evento de alcance mundial como la Copa del Mundo.