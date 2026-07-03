Siria: al menos 9 muertos y 20 heridos deja atentado con explosivo en la ciudad de Damasco

La cifra de muertos por la explosión de un artefacto colocado en una cafetería cercana al Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad de Damasco, Siria, se elevó a nueve, mientras el número de heridos se situó en 20; varios de ellos están graves.

Según indica en un breve comunicado del Ministerio de Interior sirio "las investigaciones iniciales apuntan que para el atentado de esta mañana se utilizó un artefacto explosivo casero de un kilogramo, equipado con metralla metálica".

RECOGER EVIDENCIAS

Tras la explosión, que hasta el momento no ha sido reivindicada por ningún grupo, las Fuerzas Especiales de la Policía inmediatamente establecieron un perímetro de seguridad para recoger evidencias y el material utilizado en el artefacto.

También investigan los motivos del ataque y su autoría. Las cámaras de seguridad serán fundamentales para identificar a las personas que colocaron la carga explosiva. La cafetería es frecuentada principalmente por empleados del Palacio de Justicia.