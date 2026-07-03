¡Engañaba con IA! Cae falso policía que alteraba su rostro para captar víctimas

El presunto estafador acumulaba más de 16 mil seguidores en TikTok, donde captaba posibles víctimas utilizando una falsa imagen de autoridad para ganarse la confianza.

Un hombre fue detenido en Ecuador tras ser acusado de integrar una modalidad de estafa en la que utilizaba redes sociales, uniformes policiales e incluso herramientas de Inteligencia Artificial para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener dinero.

La intervención fue ejecutada por la Policía Nacional del Ecuador en el cantón de Jipijapa, provincia de Manabí, cuando una denuncia de una ciudadana alertara sobre un sujeto que se hacía pasar por agente policial utilizando prendas de la institución.

Según las investigaciones preliminares, el sospechoso vestía uniforme camuflado y accesorios policiales para proyectar una imagen de autoridad y credibilidad, lo que habría sido clave para ejecutar el presunto esquema fraudulento.

USABA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los detalles que más llamó la atención de las autoridades fue el presunto uso de herramientas de Inteligencia Artificial para alterar digitalmente su imagen en redes sociales y mostrarse con una apariencia más atlética y atractiva.

Según la Policía, el detenido mantenía un perfil en TikTok con cerca de 16.500 seguidores, donde publicaba contenido que alcanzaba miles de reproducciones y le servía para captar nuevas víctimas.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, las autoridades sostienen que el hombre iniciaba conversaciones a través de estas plataformas, generaba vínculos de confianza y posteriormente solicitaba dinero bajo distintos pretextos. El caso sigue bajo investigación y será evaluado por las instancias judiciales correspondientes.