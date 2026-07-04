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Trump celebra 250 años de independencia y afirma que EE.UU. es "la nación más libre y poderosa del mundo"

Mandatario advirtió sobre "intentos de cambiar la identidad nacional" y reivindicó el derecho a portar armas. Discurso combinó historia, críticas al comunismo y promesas de una nueva "edad dorada".



El presidente de Estados UnidosDonald Trump, encabezó este viernes el inicio de las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia desde el Monte Rushmore, donde calificó a su país como "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia".

Ante un público que incluyó homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares, Trump afirmó que EE.UU. tiene "la Constitución más justa y duradera del mundo". El Monte Rushmore, donde están esculpidos los rostros de Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln, fue el escenario elegido para enmarcar su mensaje en la continuidad de esos líderes.

El mandatario presentó la fundación de Estados Unidos como "un acontecimiento único" y reivindicó la figura de los padres fundadores, en un discurso que recorrió la historia del país desde la guerra de Independencia hasta la actualidad. 

Contenido ideológico y agenda política

Trump advirtió sobre lo que consideró intentos de "cambiar el carácter excepcional" de la nación y de "alienar a los ciudadanos de su propia historia". "Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", señaló, y vinculó su mensaje a su agenda política al defender la segunda enmienda que garantiza el derecho a portar armas. "Hemos salvado vuestra segunda enmienda y seguiré haciéndolo", agregó.

El discurso también incluyó críticas al "resurgimiento del comunismo" en EE.UU., al que calificó como "enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio". En el ámbito internacional, Trump reivindicó el poder militar estadounidense al mencionar acciones contra Venezuela e Irán, y concluyó proyectando una "edad dorada" para el país basada en liderazgo tecnológico y exploración espacial: "Esto no es un final, es el comienzo de la edad dorada de América".


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