Venezuela: clases escolares se reanudarán este 6 de julio en zonas no afectadas por los terremotos

Según informó el Ministerio de Educación de Venezuela, las clases escolares se reanudarán este lunes 6 de julio en las zonas no afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron cientos de muertos y heridos.

Mientras tanto, las clases seguirán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos. Las autoridades de Educación señalan que expertos trabajan alternativas para que los escolares vuelvan a las aulas y no se sigan perjudicando.

FECHAS Y TAREAS

Las actividades académicas están suspendidas en Caracas y varios municipios de los estados de Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y La Guaira. Donde continúan las labores de rescate de víctimas atrapadas bajo los escombros de edificios.

Tras la vuelta a clases, los directores y docentes elaborarán planes priorizando actividades que favorezcan la consolidación de saberes indispensables; también deberán reprogramar fechas y tareas pedagógicas suspendidas por los sismos.