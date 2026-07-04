Terremoto en Venezuela: Cancillería confirma tres peruanos fallecidos y siete desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó que tres ciudadanos peruanos fallecieron tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. Además, siete compatriotas permanecen desaparecidos, cuya localización se mantiene en coordinación con las autoridades locales.

La Cancillería informó que estas cifras han sido proporcionadas por los familiares de las víctimas, mientras las labores de búsqueda continúan en las zonas afectadas del país caribeño. La asistencia a los connacionales se realiza a través de la Sección de Intereses en Caracas.

El Ministerio detalló que 13 peruanos, entre ellos niños, madres de familia y mujeres gestantes, están recibiendo apoyo en La Guaira. Asimismo, se ha priorizado la entrega de ayuda humanitaria a la familia de un menor de nacionalidad peruana. Las labores continúan pese a las dificultades propias de la zona devastada.

Asistencia en zonas de desastre

La Cancillería habilitó los canales de comunicación info@consulperu-caracas.com y el WhatsApp (00) 584142224598 para reportar emergencias, ante la congestión telefónica. El gobierno peruano coordina con las autoridades venezolanas la distribución de la ayuda humanitaria enviada al país, priorizando las zonas más afectadas por los sismos.