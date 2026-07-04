Machado insiste en volver a Venezuela: dice que su presencia daría estabilidad tras la tragedia

Esta mañana, María Corina Machado afirmó que su regreso a Venezuela podría ser un factor importante de estabilidad “después de los terremotos del pasado 24 de junio”, que devastaron ciudades dejando cientos de heridos y fallecidos.

Asimismo, la lideresa de la oposición agradeció el respaldo de Estados Unidos tanto en el plano humanitario como en el impulso a una transición política, que se debe reanudar, señaló, tras un tiempo prudencial luego de los violentos sismos.

CRISIS HUMANITARIA

A nueve días del doble sismo, la mayoría de los damnificados permanecen en calles o refugios improvisados en parques o estadios, sin certezas sobre su futuro. Mientras los trabajos de rescate de víctimas se mantienen pese al tiempo transcurrido.

Tras los terremotos, Venezuela atraviesa una de sus peores crisis humanitarias; según el último recuento de daños, hay al menos 2.645 muertos, 12.666 heridos y más de 15.000 personas sin vivienda. El estado La Guaira es el más afectado.