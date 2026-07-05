Paraguay: cinco muertos y dos heridos deja explosión de barcaza que trasladaba combustible

Según primeras informaciones, al menos cinco muertos y dos heridos graves dejó la explosión de una barcaza cisterna que recibía labores de mantenimiento a orillas del río Paraguay.

El Ministerio de Defensa señaló que siete personas laboraban en la revisión de la embarcación la tarde de ayer, cuando se produjo el estallido; en ese momento la lancha no tenía carga.

CARECEN DE PROPULSIÓN

La barcaza recibía mantenimiento en la Costanera Sur, un muelle-taller ubicado a 8 kilómetros del casco urbano de Asunción, la capital de Paraguay. Se investigan las causas de la tragedia.

Una barcaza cisterna o tanquera es una nave ideada principalmente para el transporte de combustibles. Estas embarcaciones carecen de propulsión, por lo que son empujadas por remolcadores.