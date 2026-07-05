Incendio forestal arrasa bosques en Portugal: más de 1.000 bomberos combaten las llamas

Según informó la Autoridad Nacional de Protección Civil de Portugal, más de 1.000 bomberos combaten un incendio forestal que desde el último jueves arrasa varias hectáreas de bosques en el norte del país y deja al menos nueve heridos.

También participa en la lucha contra el fuego una unidad militar española, en respuesta al pedido del gobierno luso, que activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener estos refuerzos, así como aviones de extinción de incendios.

Según un reciente balance, el incendio forestal, declarado en el municipio de Vouzela, distrito de Viseu, quemó una superficie estimada de unas 10.000 hectáreas de bosques. También cientos de animales silvestres habrían muerto por el fuego.

ZONAS RESIDENCIALES

En medio de una intensa ola de calor, que agrava la situación, el país afronta sus primeros grandes incendios forestales del verano. Las llamas avanzan amenazantes hacia zonas residenciales, por lo que las evacuaciones se han incrementado.

Las temperaturas los últimos días alcanzan los 45 °C, en varias regiones del país, lo que llevó al servicio meteorológico portugués a declarar la alerta roja en 13 de los 18 distritos del país, advertencia que se mantendrá hasta hoy domingo por la noche.