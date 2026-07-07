Siria: dos atentados con explosivos remecen la capital durante la visita del presidente Macron

Esta mañana, 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro policías, tras registrarse dos explosiones cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco, coincidiendo con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria.

El Ministerio del Interior informó que los explosivos habían sido detectados por la policía, que comenzó a aplicar medidas para desactivar los artefactos, pero ambos detonaron mientras los agentes se preparaban para llevar a cabo esa operación.

Las autoridades indicaron que las detonaciones se produjeron fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza para el mandatario francés ni para el desarrollo de su visita oficial.

PALACIO DE JUSTICIA

Las explosiones se produjeron en el centro de la ciudad de Damasco, donde el mandatario Emmanuel Macron realiza una visita de dos días, la primera de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la caída del régimen de Bashar al Assad en 2024.

Trascendió que las detonaciones fueron causadas por dos artefactos explosivos improvisados, similares al que estalló el pasado jueves en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco, un atentado que dejó diez muertos y 21 heridos.