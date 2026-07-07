Trump insiste en que Groenlandia debería estar controlada por EE.UU. y no por Dinamarca

El presidente estadounidense Donald Trump, reactivó su reivindicación de que Groenlandia, el territorio ártico semiautónomo de Dinamarca, "debería estar bajo control de Estados Unidos", en declaraciones a la prensa poco después de llegar a Ankara para la cumbre anual de la OTAN.

"Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta realmente dinero en ayudar a Groenlandia, pero para Estados Unidos es una parte importante y está rodeada de barcos de China y de barcos rusos", afirmó.

El mandatario criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, "con todo el dinero que gastamos para ayudarlos frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada". También advirtió que a Europa "más le vale tener cuidado con la inmigración y la energía" y que "si no tienen cuidado con esas dos cosas, ya no habrá Europa".

Frustración con aliados

Tras aterrizar en Ankara, Trump frustró las expectativas del resto de líderes al reprochar a sus aliados que no se sumaran a la guerra en Irán. "Estoy muy decepcionado con la OTAN", afirmó, y reiteró su acusación de que Europa y Canadá habían "abandonado" a Estados Unidos cuando emprendió acciones militares contra Irán junto a Israel el pasado febrero. "Cabe esperar que estuvieran muy dispuestos a hacer algo para ayudarnos, y en realidad no lo estuvieron", sostuvo.

Trump también se refirió al anfitrión, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, señalando que "si no se celebrara en Turquía, donde mi amigo resulta ser un líder muy fuerte, es posible que no hubiera asistido".