Trump dice que España es "una causa perdida" y pide “cortar todo el comercio con ellos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra España durante la cumbre de la OTAN en Ankara, calificándola como "una causa perdida" y exigiendo el cese inmediato de todo intercambio comercial con ese país.

"No quiero tener nada que ver con España", declaró ante los periodistas, acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Trump acusó a España de ser un "socio pésimo" dentro de la alianza, señalando que no contribuye ni participa adecuadamente.

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos", agregó el mandatario, quien también calificó a los españoles como "mala gente" y aseguró que "no tienen remedio".

Tensiones con la OTAN

Además de sus críticas a España, Trump volvió a manifestar su descontento con la OTAN por la postura de varios países respecto a Groenlandia y por la falta de apoyo en las acciones contra Irán. El presidente estadounidense señaló que habló con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, pero evitó hacerlo con España, considerando que es "un caso perdido".

Restablecimiento de vínculos comerciales

El mandatario advirtió que España eventualmente buscará restablecer vínculos comerciales con Estados Unidos. "Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo 'Por favor, queremos comerciar con usted, señor'", expresó.