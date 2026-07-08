Trump da por terminado acuerdo de alto el fuego con Irán: "Se ha acabado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo marco de alto el fuego con Irán ha quedado sin efecto, al considerar que Teherán no cumple sus compromisos en materia de desnuclearización.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta", declaró en conferencia con el secretario general de la OTAN.

El mandatario estadounidense sostuvo que cualquier negociación con Irán representa "una pérdida de tiempo" y los acusó de mentir sobre los acuerdos previos. "Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa?", cuestionó Trump, quien calificó a los iraníes como "un grupo de mentirosos".

Tensión en el golfo Pérsico

Las declaraciones se producen luego de que fuerzas estadounidenses atacaran Irán en respuesta a agresiones contra tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Irán respondió bombardeando bases de EE.UU. en el golfo Pérsico.

Critica a países por falta de apoyo

Previamente, Washington había revocado la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales. Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde también criticó a otros países de la alianza por su falta de apoyo en acciones contra Irán.