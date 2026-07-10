Taiwán: cancelan más de 900 vuelos y suspenden 114 viajes marítimos por tifón Bavi

El avance del tifón Bavi mantiene en alerta a Taiwán y ya provoca graves alteraciones en el transporte aéreo y marítimo. Más de 900 vuelos fueron cancelados entre este viernes 10 y el sábado 11 de julio en el aeropuerto internacional de Taoyuan, mientras que 114 servicios de ferry quedaron suspendidos como medida preventiva ante la llegada del temporal.

AEROPUERTO DE TAOYUAN SUSPENDE SUS OPERACIONES

El presidente interino de la empresa aeroportuaria, Chen Yen-po, informó que durante este viernes se tiene prevista la cancelación de 153 vuelos, de los cuales 140 corresponden al transporte de pasajeros y 13 a operaciones de carga. Para el sábado, cuando se espera que el tifón golpee con mayor intensidad el territorio taiwanés, se anularán alrededor de 760 vuelos adicionales.

Según el funcionario, las operaciones aéreas podrían comenzar a restablecerse desde las 4:00 a. m. del domingo 12 de julio, cuando Bavi empiece a alejarse gradualmente de la isla. La reanudación dependerá de las condiciones meteorológicas y de las evaluaciones de seguridad realizadas por cada aerolínea. Las autoridades aeroportuarias indicaron que ya concluyeron las inspecciones preventivas y reforzaron la protección de las instalaciones más vulnerables.

TIFÓN BAVI TAMBIÉN AFECTA LAS RUTAS MARÍTIMAS

La Oficina de Puertos y Navegación del Ministerio de Transporte comunicó que 14 rutas marítimas registraron 114 cancelaciones durante este viernes. Las restricciones incluyen los trayectos que conectan la isla principal de Taiwán con sus archipiélagos periféricos y con diferentes puntos de China.

A las 12:15 p. m., hora local, el tifón Bavi se encontraba aproximadamente a 657 kilómetros al este del cabo Eluanbi, ubicado en el extremo sur de Taiwán. De acuerdo con la Agencia Meteorológica Central, el fenómeno avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora, mientras las autoridades mantenían el monitoreo permanente de su trayectoria.