China: al menos 28 muertos y 32 heridos, varios de ellos graves, deja incendio en fábrica de calzado

Las autoridades informaron que al menos 28 personas murieron y 32 resultaron heridas, varias de ellas graves, tras un incendio en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian. Al momento del siniestro laboraban 237 trabajadores.

El fuego se inició al mediodía de ayer en una nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang. Trascendió que el fuego se inició en un taller de la primera planta, donde había materiales acumulados en los accesos de seguridad.

BAJO CONTROL DE LAS AUTORIDADES

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el edificio de la fábrica envuelto en llamas, lo que dificultó considerablemente las labores de rescate. Varios empleados quedaron atrapados en la azotea del inmueble. La columna de humo se podía ver a varias cuadras.

Se conoció que el responsable de la empresa y los encargados de otras áreas de producción quedaron "bajo control de las autoridades”; también las cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas. La policía investiga las causas de la tragedia.