¡Escándalo en Chile! Expulsan a policía por comerse snacks de niño asesinado

La institución concluyó que la conducta del agente vulneró los principios de probidad y ética que deben regir la función policial.

Tras un robo vehicular en Santiago que dejó el fallecimiento de Alejandro A., un niño argentino de 12 años, un efectivo de Carabineros de Chile fue dado de baja luego de ser grabado tomando y consumiendo alimentos que se encontraban dentro del vehículo.

El hecho generó indignación tanto en Chile como en Argentina debido a que el automóvil pertenecía a la familia de la víctima y formaba parte de uno de los casos criminales que más conmoción ha causado en las últimas semanas. Alejandro falleció tras quedar atrapado con el cinturón de seguridad mientras delincuentes robaban el vehículo y lo arrastraban por varios kilómetros.

Las imágenes de seguridad muestran al funcionario tomando un paquete de snacks que permanecía dentro del automóvil cuando este se encontraba bajo custodia policial, luego de haber sido sometido a las pericias correspondientes.

SE VULNERÓ LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

Tras revisar los registros de video, las autoridades iniciaron una investigación interna que culminó con la expulsión del agente involucrado. La institución determinó que su conducta contravenía los principios éticos que deben regir el actuar policial, especialmente en un caso vinculado a la muerte de un menor de edad.

El vehículo permanecía resguardado antes de ser devuelto a la familia, que había viajado desde Mendoza para celebrar el Día del Padre cuando fue víctima del ataque en la comuna de San Bernardo, al sur de Santiago.

RECHAZO CIUDADANO

Por otro lado, la actuación del carabinero volvió a despertar el rechazo ciudadano al tratarse de un objeto perteneciente a una escena vinculada a una tragedia familiar y a la búsqueda de justicia por la muerte del menor.