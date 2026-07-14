Trump paga indemnización de US$5,8 millones a escritora por agresión sexual y difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó el pago de la indemnización de 5.8 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, según documentos judiciales difundidos este martes 14 de julio.

Dicho desembolso corresponde a la sentencia de un jurado civil que lo declaró responsable de agresión sexual y difamación contra la periodista. La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, confirmó que su representada ya recibió el monto.

Kaplan señaló que el jurado encontró a Trump responsable de manera unánime hace tres años, y que la indemnización fue entregada conforme al fallo. "Hoy, nos complace informar que ella ha recibido la indemnización que el jurado le otorgó", indicó la letrada en un comunicado.

Antecedentes del caso

El pago se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara, a finales de junio, la apelación de Trump contra el veredicto emitido en mayo de 2023. El fallo determinó que el mandatario era responsable de los cargos de agresión sexual y difamación contra Carroll, quien denunció los hechos ocurridos en la década de 1990.

La Corte Suprema desestimó el recurso de Trump sin mayores comentarios, dejando firme la condena civil. La escritora demandó al expresidente por daños a su reputación y por las declaraciones públicas en las que Trump negó las acusaciones.