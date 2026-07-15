20 años de Twitter: la plataforma que cambió para siempre la conversación global

Lo que comenzó como una red de mensajes breves terminó convirtiéndose en un actor clave de la comunicación y la opinión pública mundial.

La red social Twitter, actualmente conocida como X, cumple 20 años desde su creación, consolidándose como un espacio que transformó la manera en que millones de personas se informan, opinan y siguen acontecimientos en tiempo real.

El proyecto fue impulsado por Jack Dorsey, quien publicó el primer mensaje de la plataforma el 21 de marzo de 2006. Asimismo, poco después comenzó a ganar popularidad gracias a su formato de mensajes breves, que permitió una comunicación más rápida y directa entre los usuarios.

Con el paso de los años, Twitter se convirtió en una herramienta fundamental para periodistas, medios de comunicación, autoridades, empresas y figuras públicas, quienes encontraron en la plataforma un canal inmediato para difundir información y reaccionar ante hechos de interés global.

UNA RED DE MICROBLOGGING

La red social fue protagonista en la cobertura de elecciones, protestas, conflictos internacionales, desastres naturales y eventos deportivos de gran magnitud, sirviendo como una ventana donde el usuario puede expresarse “sin filtros”.

Su capacidad para transmitir información en cuestión de segundos la posicionó como una de las principales fuentes de consulta para millones de usuarios en todo el mundo.

SE PRODUJERON CAMBIOS

Por otro lado, en 2022, Elon Musk adquirió Twitter e inició una serie de cambios que culminaron con el reemplazo de la histórica marca por X. Aunque la plataforma continúa evolucionando con nuevas funciones y objetivos, su legado permanece vigente como uno de los espacios digitales que más influyó en la conversación pública.