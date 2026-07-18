Terremoto de magnitud 7.4 sacude México y Guatemala: evalúan posible alerta de tsunami

El fuerte sismo generó alarma entre la población y provocó variaciones en el nivel del mar en algunas zonas del litoral mexicano.

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes 17 de Julio en la costa suroeste de México, según informó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:48 a.m. y generó alarma entre la población.

De acuerdo con los datos difundidos, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó en la costa del Pacífico de la Ciudad Hidalgo, en Chiapas, activando la alerta de tsunami para las costas de México y Guatemala.

AFECTACIONES TRAS EL SISMO

Ante esta situación, la localidad de Oaxaca tambien se ha visto afectada, en donde se esperan variaciones del nivel del mar de 105 centímetros sobre la marea.

Además en la Ciudad de México, lugar donde se suelen sentir los fuertes sismos, no se reportaron daños mayores, según lo indicado por las autoridades, pero el movimiento telúrico activó la alerta sísmica.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO EN PERÚ?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras. En caso de no poder salir, es importante ubicarse junto a columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia a la mano.