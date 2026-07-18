China: deslizamiento de tierra deja ocho muertos y más de 30 desaparecidos

Un deslizamiento de tierra registrado este viernes a las 9:08 a.m. (hora local) en el municipio de Chongqing, en China, provocó que más de diez edificios residenciales terminaran sepultados tras desprenderse una gran cantidad de rocas y lodo desde una ladera.

Según informó la agencia estatal Xinhua, el suceso ha dejado un saldo preliminar de ocho fallecidos y 34 personas permanecen desaparecidas. Ante la magnitud del siniestro, las autoridades locales procedieron con la evacuación de 1.100 residentes de la zona afectada.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, un vendedor local identificado como Pu relató al medio South China Morning Post que el alud aplastó diversos bloques habitacionales, los cuales contaban en su mayoría con cinco o seis plantas de altura.

Labores de rescate y riesgos

Ante la emergencia, el Ministerio de Gestión de Emergencias de China elevó la respuesta nacional a nivel II y movilizó recursos estatales para localizar a los ciudadanos atrapados. El despliegue incluye a 110 especialistas del Grupo de Construcción Anneng de China y más de 400 efectivos del cuerpo de bomberos de Chongqing.

Asimismo, las autoridades chinas han advertido que el riesgo de nuevos desprendimientos persiste, debido a la presencia de fragmentos rocosos inestables en los laterales y la parte superior del acantilado.