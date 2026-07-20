Xi Jinping anuncia medidas de China para respaldar el desarrollo mundial de la inteligencia artificial

El presidente chino, Xi Jinping, ha asistido en Shanghai a la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026.

El presidente chino, Xi Jinping, ha asistido en Shanghai a la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 y de la Reunión de Alto Nivel sobre la Gobernanza Global de la IA. En su discurso, el mandatario chino ha llamado a construir un sistema justo y equitativo de gobernanza global de la inteligencia artificial (IA) y ha anunciado nuevas medidas de apoyo a los países en desarrollo.

Xi Jinping ha señalado que el mundo ha entrado en un periodo de innovación sin precedentes en las tecnologías de IA, que trae consigo grandes oportunidades y también desafíos para la gobernanza.

El presidente Xi ha compartido cuatro observaciones.

Primera: adherirse al principio de apertura y beneficio mutuo e impulsar el desarrollo basado en la innovación, fomentando el código abierto, la colaboración y el intercambio.

Segunda: reforzar la conciencia de riesgo y garantizar que la IA sea segura y controlable, mediante leyes, monitoreo tecnológico, alerta temprana y respuesta a emergencias, para que la IA permanezca siempre bajo control humano.

Tercera: promover la inclusión y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, moldeando los valores de la IA con los valores comunes de la humanidad.

Cuarta: defender la solidaridad y mejorar la gobernanza global, practicando un verdadero multilateralismo y reconociendo el importante papel de las Naciones Unidas.

Xi ha destacado la creación en Shanghai de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, una medida de gran calado de China para responder al llamamiento del Sur Global.

El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, el primer ministro camboyano, Hun Manet, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también han intervenido en la ceremonia de apertura del evento.