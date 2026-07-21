Ismael 'El Mayo' Zambada es condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos

El narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado a cadena perpetua por la justicia de Estados Unidos tras ser hallado culpable de los delitos de tráfico de cocaína y fentanilo. La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Zambada, de 76 años y considerado uno de los principales líderes y cofundadores del Cártel de Sinaloa, había aceptado previamente su responsabilidad en los delitos que se le imputaban. Antes de que se conociera el fallo, leyó una carta en la que ofreció disculpas a las víctimas y a sus familias, pidió el fin de la violencia en México e instó a los jóvenes a no seguir el camino del crimen organizado.

ORDENAN DECOMISO

Además de la cadena perpetua, el magistrado ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares, tal como lo había solicitado la Fiscalía estadounidense. Semanas antes de la sentencia, la defensa de Zambada había reconocido que, debido a la gravedad de los delitos, su cliente pasaría el resto de su vida en prisión, independientemente de que se le impusiera o no la cadena perpetua. No obstante, solicitó que cumpliera la condena en un centro penitenciario con atención médica especializada, debido a los problemas de salud que presenta.

Durante la audiencia, el juez Brian Cogan evitó recomendar un establecimiento penitenciario específico, aunque pidió que las autoridades penitenciarias tomaran en consideración el estado de salud del condenado. La decisión final sobre el lugar donde cumplirá su sentencia recaerá en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Por su parte, la Fiscalía expresó reservas sobre la petición de la defensa al considerar que Zambada aún mantiene contactos que podrían representar un riesgo. En ese contexto, sus abogados buscan evitar que sea trasladado al penal federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple condena Joaquín "El Chapo" Guzmán.