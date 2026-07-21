Naufragio de ferry en Guyana deja 27 fallecidos y 83 personas desaparecidas

Las autoridades localizaron la embarcación hundida y continúan las labores de búsqueda para encontrar a decenas de ocupantes cuyo paradero aún se desconoce.

El Gobierno de Guyana actualizó este lunes el balance del naufragio del ferry MV Barima e informó que el accidente dejó, hasta el momento, 27 personas fallecidas, 83 desaparecidas y 69 sobrevivientes. Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades confirmaron que ya fue ubicado el lugar donde permanece hundida la embarcación.

El primer ministro, Mark Phillips, señaló que las operaciones de búsqueda y recuperación siguen en marcha con el objetivo de localizar a quienes aún permanecen desaparecidos. Además, indicó que el punto del naufragio fue identificado gracias a la información proporcionada por un pescador que colaboró con las autoridades.

Por su parte, el ministro de Aviación, Deodat Indar, informó que ya se inició el proceso para recuperar el ferry del fondo del mar. Asimismo, destacó el apoyo brindado por el Gobierno de Francia para fortalecer las labores de rescate.

La Fuerza de Defensa de Guyana confirmó que entre las 69 personas rescatadas con vida se encuentran 15 menores de edad. Para atender la emergencia, el Ejecutivo desplegó unidades aéreas y marítimas, además de equipos médicos que permanecen a bordo de las embarcaciones de rescate.

REACCIONES SOLIDARIAS

La tragedia generó reacciones de solidaridad en distintos países del Caribe. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó el trabajo que realizan los equipos de emergencia. En la misma línea, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, manifestó el respaldo de su país al pueblo guyanés y expresó su deseo de que las personas desaparecidas puedan ser encontradas.

En paralelo, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente. El ministro de Obras Públicas, Juan A. Edghill, explicó que la hipótesis preliminar apunta a que una ola de gran intensidad habría provocado el vuelco del ferry, aunque precisó que las pesquisas continúan para determinar con exactitud lo ocurrido.

Según información oficial, el MV Barima había partido la tarde del sábado y emitió una señal de auxilio horas después, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de respuesta. Las autoridades también señalaron que la embarcación cumplía con las normas de seguridad al contar con 250 chalecos salvavidas y seis balsas inflables. Este ferry realizaba una de las rutas de transporte más utilizadas por los habitantes de la Región 1, debido a su bajo costo para el traslado de pasajeros y mercancías.