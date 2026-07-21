Brote de ébola en RD Congo deja cerca de mil muertos y más de 2 400 contagios

Desde que se declaró la emergencia sanitaria en mayo, las autoridades han intensificado la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de expansión del brote.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha registrado hasta el momento 967 fallecidos y 2 423 casos confirmados, según el más reciente balance oficial difundido por el Ministerio de Comunicación y Medios.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la tasa de letalidad alcanza el 39,9 %, mientras que 734 pacientes permanecen hospitalizados o en aislamiento. Asimismo, 469 personas lograron recuperarse de la enfermedad desde que se declaró la emergencia sanitaria el pasado 15 de mayo.

Asimismo 5 provincias se han visto más afectadas por este brote, como lo son las provincias de Ituri, considerada el epicentro, además de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo. Las autoridades mantienen operativos de vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos para contener la propagación del virus.

ADVIERTEN TRANSMISIÓN COMUNITARIA Y RIESGO DE EXPANSIÓN

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alertó que la epidemia corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola y que el rastreo de contactos sigue siendo insuficiente, advirtiendo que persiste una transmisión comunitaria activa. Además, señaló que la expansión geográfica del brote obliga a reforzar las acciones de control tanto en las zonas afectadas como en las provincias vecinas.

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tasa de mortalidad puede variar entre el 30 % y el 50 % y no existe actualmente una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta variante.

UGANDA AVANZA HASTA EL FIN DE LA EMERGENCIA

El brote también alcanzó a Uganda, país que reportó 20 casos confirmados, incluidos 15 considerados importados desde territorio congoleño. Sin embargo, las autoridades ugandesas dieron de alta recientemente al último paciente hospitalizado y comenzaron el conteo de 42 días sin nuevos contagios requerido para declarar el fin de la emergencia.