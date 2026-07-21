Venezuela: aumentan a 5,278 la cifra de fallecidos tras doble terremoto

El número de víctimas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, se incrementó a 5,278 fallecidos, de acuerdo al último reporte oficial.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que los heridos se mantienen en 16,740, mientras que 17,907 personas continúan sin vivienda. 23,587 damnificados permanecen en 107 campamentos transitorios y 128,324 familias han recibido asistencia.

El desastre afectó 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han registrado 1,405 réplicas y se estima que los escombros alcanzan las 2,106,000 toneladas, según cálculos del Gobierno y el PNUD.

Entrega de viviendas y proyecciones

El gobierno inició la entrega de viviendas para las familias afectadas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó los primeros departamentos a más de 240 familias y anunció que las entregas continuarán mensualmente, con el objetivo de alcanzar 4 mil viviendas en diciembre.

Para 2027, se espera superar las 10 mil viviendas recuperadas, muchas de ellas de proyectos inconclusos. El gobierno continúa con las labores de reconstrucción y atención a los damnificados, mientras la comunidad internacional mantiene su apoyo humanitario.