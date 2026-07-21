Chile decreta estado de catástrofe tras temporal que dejó 10 muertos y 100 mil personas aisladas

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el estado de catástrofe en la zona norte debido a los efectos del fuerte temporal que afecta al país desde la semana pasada. La medida abarca la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, y permite movilizar recursos públicos y privados para enfrentar la emergencia.

Las intensas lluvias han dejado calles anegadas, cortes de luz y agua, marejadas y vientos de hasta 160 km/h. El temporal, asociado al Fenómeno El Niño, comenzó el jueves en la zona centro-sur y se desplazó hacia el norte, afectando a 10 de las 16 regiones.

Las autoridades continúan con las labores de rescate y asistencia a los damnificados, mientras el gobierno ha desplegado recursos para mitigar los efectos del temporal. Se espera que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días.

Balance de daños y trabajos en zonas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó cuatro desaparecidos en Coquimbo y Atacama, ambas en alerta roja. Además, cerca de 100.000 personas están aisladas por la crecida de ríos y se estiman 16.000 viviendas dañadas en todo el país.

Cabe resaltar, que los equipos de emergencia trabajan en las zonas más afectadas para restablecer los servicios básicos y brindar apoyo a la población que se encuentra afectada por el fenómeno climático.