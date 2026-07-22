Nicolás Maduro comparece ante tribunal de Nueva York por caso de narcotráfico

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este miércoles ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que fue capturado por el ejército estadounidense el 3 de enero. Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en una cárcel de Brooklyn a la espera del juicio por narcotráfico y otros delitos.

La captura de la pareja en Caracas fue parte de una operación militar que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar al gobierno de Maduro, quien había gobernado Venezuela desde 2013. Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria interina y ha establecido acercamientos con Estados Unidos.

La fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para mantener a Maduro bajo custodia. Sin embargo, Nicolás Maduro se ha declarado no culpable y se autodenomina como un "prisionero de guerra"

Cargos y defensa

Maduro enfrenta cuatro cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas.

Tras una disputa con Caracas, Washington permitió que Venezuela financie la defensa legal de Maduro y Flores, tras haberlo prohibido inicialmente por sanciones. Los abogados del exmandatario buscaron la desestimación del caso argumentando que la falta de financiamiento violaba su derecho constitucional a elegir abogado.