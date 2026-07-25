Trump asegura que Venezuela aún no está lista para convocar a elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que Venezuela aún no cuenta con las condiciones necesarias para convocar y realizar elecciones. Estas declaraciones las realizó durante una conferencia en Washington.

El mandatario evaluó la gestión del gobierno interino de Delcy Rodríguez y reconoció avances, especialmente en el ámbito energético. "No están preparados, pero se ha avanzado mucho. Delcy ha hecho un trabajo fantástico", expresó Trump.

De acuerdo con la Casa Blanca, la transición política venezolana es monitoreada por el Departamento de Estado para verificar el cumplimiento de garantías institucionales. La reestructuración de la industria petrolera ha generado beneficios económicos para empresas estadounidenses y el fisco venezolano, según datos oficiales.

Supervisión internacional

La administración de Trump sostiene que la supervisión internacional se mantendrá hasta que se convoquen elecciones. "En algún momento lo estarán, y nosotros estaremos ahí supervisando todo el proceso", agregó el mandatario.

Avances institucionales y económicos

El reconocimiento de futuros procesos electorales dependerá de los avances institucionales y económicos en Venezuela. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de la transición, mientras el gobierno interino busca consolidar la estabilidad con el respaldo de Washington.