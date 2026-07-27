Milei acusa a Brasil de financiar una campaña contra Argentina durante el Mundial 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó este domingo al Gobierno de Brasil de financiar una campaña digital contra su país durante el Mundial 2026. En una entrevista con Radio Mitre, el mandatario aseguró que el 25 % de los recursos destinados a promover mensajes “antiArgentina” en redes sociales habría salido de territorio brasileño.

Milei denuncia ataques contra Argentina en redes sociales

Según Milei, la supuesta campaña incluyó publicaciones que acusaban a la selección argentina de recibir ayuda arbitral durante el Mundial, cuestionaban el respaldo de representantes del Gobierno israelí al equipo nacional y señalaban a Argentina como un país racista. El presidente no precisó públicamente cómo se habría determinado el origen de los recursos mencionados durante la entrevista.

El jefe de Estado sostuvo que las críticas responden al posicionamiento internacional de su administración. “Hoy Argentina es un emblema de la libertad”, manifestó Milei, quien aseguró que el país se ha convertido en un “faro de Occidente” y que sus políticas estarían afectando los intereses de sectores que, según afirmó, utilizan al Estado para beneficiarse.

Brasil eleva la tensión diplomática tras ataques contra Lula

Las acusaciones se conocieron horas después de que la Cancillería brasileña llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocara al representante argentino, Daniel Raimondi, para expresar su rechazo a las declaraciones de Milei. El Gobierno brasileño calificó lo ocurrido como una agresión contra su jefe de Estado, sus instituciones democráticas y su Poder Judicial.

La polémica comenzó durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, realizado en São Paulo. En ese acto, Milei acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de ser un “ladrón”, de impulsar el socialismo en América Latina y de conducir a Brasil hacia una crisis fiscal. El mandatario argentino viajó para respaldar a Bolsonaro, quien competirá contra Lula en las elecciones presidenciales brasileñas previstas para octubre de 2026.