Trump ordena detener bombardeos contra Irán y lanza ultimátum para negociar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó detener los bombardeos contra Irán para iniciar negociaciones, pero lanzó una advertencia señalando que reanudará los ataques si el diálogo fracasa.

"Estamos en conversaciones muy profundas. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", declaró al diario digital Axios. Trump explicó que decidió frenar los ataques el viernes tras la solicitud de sus aliados en Medio Oriente.

"Todas las personas que tratan con Irán me pidieron que no dispare", afirmó. Al ser consultado sobre el tiempo que dará a la diplomacia, respondió "No mucho. O avanzan rápido o no avanzan". Las declaraciones se dan previo a su reunión del martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien viaja a Washington por el funeral del senador Lindsey Graham.

Conversación con Netanyahu y bombardeos

Trump adelantó que conversará con Netanyahu sobre el riesgo de que Irán desarrolle armas nucleares. "Si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", declaró.

La reunión con Netanyahu será clave para coordinar posiciones y evaluar el impacto de las conversaciones en la seguridad regional. El jueves pasado, Estados Unidos realizó su decimotercera jornada consecutiva de bombardeos desde la ruptura de la tregua en junio.