Nueva crisis migratoria en España: miles de migrantes llegan a Ceuta desde Marruecos

Cientos de migrantes intentaron ingresar a Ceuta por tierra y mar, mientras otros esperaban cruzar desde Marruecos.

El Gobierno de España desplegó este jueves efectivos del Ejército de Tierra en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar la seguridad, luego del ingreso masivo de migrantes procedentes de Marruecos.

Las autoridades españolas informaron que, además del aumento del flujo migratorio, al menos 10 personas fallecieron durante la emergencia, la mayoría de ellas por ahogamiento mientras intentaban llegar a territorio español.

La situación llevó al presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a solicitar apoyo urgente al Ejecutivo central, al advertir que los recursos de la ciudad se encuentran desbordados por la llegada de migrantes.

Según medios locales, cientos de personas intentaron cruzar la frontera escalando las vallas o ingresando por vía marítima, mientras que en el lado marroquí se formó una extensa fila de personas que aguardaban la oportunidad de llegar al enclave español.

CONTROL DE SEGURIDAD

Ante este escenario, el Ministerio del Interior confirmó el envío de efectivos militares para apoyar a la Guardia Civil en las labores de control y seguridad en la frontera.

La crisis también generó reacciones en el ámbito político. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, planteó la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias en materia migratoria, incluida una eventual suspensión del Acuerdo de Schengen con España. En respuesta, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano para abordar las declaraciones.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó que su administración continúa coordinando acciones con Marruecos para enfrentar la situación y anunció que visitará Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.