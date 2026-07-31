Se eleva a 34 el número de migrantes muertos al intentar ingresar a la ciudad de Ceuta desde Marruecos  

Según las últimas informaciones, aumenta el número de cadáveres encontrados en la costa de la ciudad de Ceuta, un enclave español ubicado en el continente africano, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Las autoridades siguen localizando cuerpos, 34 hasta el momento, de las personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de la ciudad de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado y pedir refugio.

ESPACIO SCHENGEN

La crisis migratoria comenzó a principios de semana con la llegada a nado de jóvenes a Ceuta, y desembocó el jueves en una entrada irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.

Esta es la crisis migratoria más grave entre ambos países desde 2021 y está generando reacciones a nivel europeo; países como Italia y Finlandia abogan por excluir a España del espacio Schengen por la situación generada en Ceuta.