Primera ministra Giorgia Meloni lamenta muerte de 7 italianos por accidente de avioneta en Nasca

Mediante sus redes sociales, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lamentó profundamente la muerte de siete de sus compatriotas en el accidente aéreo ocurrido la tarde de ayer en la ciudad de Nasca, región Ica.

"Profundo pesar por el accidente aéreo en Perú, en el que perdieron la vida siete italianos. A sus seres queridos, en nombre del Gobierno y en el mío propio, la más sincera cercanía en este momento de inmenso dolor", señaló.

LÍNEAS DE NASCA

La avioneta, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió del Aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico en las Líneas de Nasca, pero terminó estrellándose y luego incendiándose en el sector de Pueblo Viejo.

Producto del accidente, perdieron la vida siete turistas italianos, dos alemanes y dos españoles, así como los dos tripulantes de la aeronave. Peritos de la Policía Nacional y del Ministerio Público investigan las causas del siniestro.