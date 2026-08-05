Influencer mexicano César Gastélum murió tras ser atacado durante una transmisión en vivo

El asesinato del influencer generó conmoción entre sus seguidores y reavivó la preocupación por la violencia en Sinaloa.

Un terrible ataque sufrió el influencer mexicano César Gastélum, de 24 años, quién fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa.

El ataque ocurrió la noche del martes 4 de agosto, cuando el creador de contenido se encontraba junto a dos amigos en los exteriores de un restaurante de comida rápida, donde según los reportes dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar y abrieron a quemarropa contra el joven para luego darse a la fuga.

El homicidio ha generado gran conmoción en redes sociales, donde Gastélum contaba con más de medio millón de seguidores en TikTok y era conocido por sus transmisiones en vivo y contenido relacionado con entretenimiento.

AUTORIDADES INVESTIGAN EL ATAQUE

Tras el atentado, agentes policiales y peritos llegaron a la escena para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Entre las principales acciones de investigación figuran el análisis de los casquillos de bala hallados en el lugar y la revisión de las cámaras de seguridad cercanas.

Inicialmente, los agentes creyeron que la víctima era un repartidor de aplicativos, ya que él y sus acompañantes vestían casacas y mochilas naranjas similares a las utilizadas por trabajadores de reparto. Sin embargo, posteriormente confirmaron que se trataba del influencer César Gastélum.

INFLUENCER COMPARTÍA CONTENIDO SOBRE VIAJES Y AUTOS

Además de sus videos en TikTok y transmisiones en la plataforma Kick, César Gastélum mantenía una activa presencia en Instagram, donde publicaba fotografías de viajes, reuniones con amigos y vehículos de alta gama.

Por otro lado, las autoridades mexicanas continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las circunstancias del crimen, mientras el hecho vuelve a poner en evidencia el clima de violencia que afecta a distintas zonas del estado de Sinaloa.