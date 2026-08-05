NASA confirma impacto de fragmento de cohete Falcon 9 de SpaceX contra la Luna

La agencia espacial estadounidense informó que una etapa superior del cohete, lanzado en enero de 2025, impactó de manera inesperada contra la superficie lunar.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que un fragmento de un cohete Falcon 9, de la empresa SpaceX, impactó contra la superficie de la Luna tras permanecer más de un año en el espacio.

Kelsey Young, científica de la NASA, confirmó que se trató de una etapa superior del Falcon 9 correspondiente a un lanzamiento realizado en enero de 2025, que permitió desplegar con éxito el módulo de aterrizaje Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace. “Una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales provocó el impacto inesperado”, explicó Young.

ANTECEDENTES

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, también se pronunció sobre el hecho y recordó que los impactos de objetos contra la superficie lunar cuentan con antecedentes que se remontan a las misiones Apolo.

Isaacman señaló que durante aquella etapa la NASA estrelló intencionalmente partes de cohetes contra la Luna con fines científicos y para realizar investigaciones sísmicas. Asimismo, indicó que la superficie lunar recibe constantemente impactos de meteoroides.

El Falcon 9 había despegado de la Tierra el 15 de enero de 2025 y posteriormente siguió una trayectoria que terminó llevándolo hacia la Luna debido a una combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitacionales.

Según la información proporcionada, la etapa superior del cohete tenía un peso aproximado de cinco toneladas. Especialistas estimaban que una colisión de estas características podría generar un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro en la superficie lunar.