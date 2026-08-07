La atmósfera de Plutón comienza a debilitarse: científicos advierten un posible colapso

La atmósfera de Plutón podría haber comenzado un proceso de colapso. Un equipo internacional de científicos detectó una disminución de hasta el 16 % en su presión atmosférica, una señal de que la tenue capa de gases del planeta enano está perdiendo estabilidad mientras se adentra en una región más fría y distante del sistema solar. El hallazgo surge del análisis de diez ocultaciones estelares registradas entre agosto de 2017 y julio de 2023.

¿Por qué está disminuyendo la atmósfera de Plutón?

Plutón completa una órbita alrededor del Sol cada 248 años terrestres y atraviesa grandes variaciones de temperatura debido a su trayectoria elíptica. Al recibir menos radiación solar, los gases de su atmósfera —compuesta principalmente por nitrógeno y pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono— comienzan a enfriarse, condensarse y depositarse nuevamente sobre la superficie en forma de hielo. Este fenómeno reduce progresivamente la cantidad de gas disponible y podría dejar al planeta enano casi sin atmósfera durante parte de su recorrido orbital.

Las mediciones indican que la presión atmosférica se mantuvo relativamente estable desde el sobrevuelo de la sonda New Horizons, en 2015, hasta aproximadamente 2021. Sin embargo, los datos posteriores muestran una posible caída: los modelos que incorporan la neblina detectada alrededor de Plutón estimaron una reducción del 16 % en determinados niveles de su atmósfera. Los investigadores aclaran que todavía se necesitan más observaciones para confirmar que se trata de una tendencia sostenida y no de una variación temporal.

Ocultaciones estelares revelan los cambios en Plutón

Para estudiar un cuerpo situado a miles de millones de kilómetros de la Tierra, los científicos aprovecharon las ocultaciones estelares, eventos en los que Plutón pasa frente a una estrella. Al medir cómo disminuye, se desvía y reaparece la luz estelar al atravesar la atmósfera plutoniana, los telescopios pueden calcular su presión, densidad y estructura. Las observaciones fueron coordinadas desde instalaciones ubicadas en varios continentes, lo que permitió comparar diferentes zonas y validar parte de los resultados.

El estudio también encontró que las capas superiores de la atmósfera de Plutón permanecieron relativamente estables entre 2017 y 2023, mientras que los principales cambios aparecieron cerca de la superficie. Allí, las partículas de neblina podrían estar depositándose en periodos de un año o menos. Las futuras ocultaciones serán fundamentales para determinar si la atmósfera continuará congelándose durante las próximas décadas o si conservará suficiente presión antes de que Plutón regrese a una región más cálida de su extensa órbita.