Intervienen a 56 peruanos en Costa Rica: trabajaban de manera irregular en una mina de oro

En un amplio operativo, el Gobierno de Costa Rica intervino a 56 peruanos que trabajaban de manera irregular en una mina de oro. Las autoridades iniciaron inmediatamente el proceso de deportación de nuestros compatriotas.

Al respecto, Pablo Martínez, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad-DIS, señaló que la intervención se desarrolló la tarde de ayer en el distrito de Miramar, provincia de Puntarenas. Los peruanos ingresaron como turistas.

La DIS investiga si este caso se configura en trata de personas con fines de explotación laboral, pues la empresa que opera la mina, Compañía Los Minerales, traería a Costa Rica, desde hace un año, "varios grupos de peruanos".

TRÁMITES Y REQUISITOS

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo categórica que su país “nunca va a ser permisivo con la violación de los derechos laborales, con la trata de personas, con el tráfico de personas o con la explotación laboral”.

Finalmente, la mandataria destacó que todos los migrantes que deseen trabajar en Costa Rica son "bienvenidos", siempre que cumplan escrupulosamente con los trámites y los requisitos que exigen las leyes del país, informa Andina.