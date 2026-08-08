Balacera en colegio de Tailandia deja 5 muertos y 30 heridos: responsable sería un estudiante

Esta mañana, un escolar de 14 años mató a balazos a sus abuelos y luego se dirigió a su colegio, donde acabó con la vida de otras cinco personas. El suceso se registró en una escuela de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, la capital de Tailandia.

El autor de los disparos había "planificado" el ataque y se suicidó con el arma, declaró en el lugar de los hechos el primer ministro Anutin Charnvirakul. Lo describió como un alumno que se encontraba "bajo presión" en el colegio, presuntamente por bullying.

MUCHÍSIMOS DISPAROS

"Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, parecía que el tirador estaba en el piso justo de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal; todos empezaron a correr", declaró Pawarisa Maylissa, una estudiante.

Oficialmente, hubo siete muertos: dos abuelos, dos profesores y tres miembros del personal docente. Además, más de 30 personas resultaron heridas, de las cuales nueve se encuentran en estado muy delicado; entre ellas, diez son estudiantes de su salón.