Venezuela: Autoridades de salud fortalecen la vigilancia epidemiológica tras los terremotos con apoyo de la OMS

En Venezuela tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, las autoridades de salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), ponen en marcha nuevas herramientas para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

El uso de estas herramientas tecnológicas y de laboratorio busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y proteger a las poblaciones en albergues y zonas vulnerables.

Equipos de despliegue rápido recorren campamentos y comunidades afectadas de estados como La Guaira, Miranda y el Distrito Capital para registrar síntomas, tomar muestras y evaluar riesgos.

Detección temprana de posibles brotes

Con esta medida también buscan facilitar la detección temprana de posibles brotes de enfermedades en las zonas afectadas por los fuertes sismos.

Cabe señalar que, la iniciativa fue desarrollada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), junto con equipos de salud del estado La Guaira y especialistas de la OPS/OMS, con el objetivo de contar con información más rápida y oportuna sobre la situación sanitaria de la población atendida tras la emergencia.