ONU alerta que la humanidad ya usó todos los recursos renovables de 2026

El pasado 30 de julio fue la fecha en que el planeta quedó en déficit ambiental anual, ahora se recordará como el Día del Sobregiro de la Tierra de 2026, informó la Organización de las Naciones Unidas.

Desde esa fecha, la humanidad agotó la capacidad anual de los ecosistemas para regenerar recursos renovables, entrando en un déficit ecológico, usando los recursos un 73 % más rápido de lo que el planeta recupera, lo que equivale a gastar 1,73 Tierras.

Al respecto, el secretario general, António Guterres, expresó: “Necesitamos repensar urgentemente cómo producimos y consumimos. Todavía podemos cambiar el rumbo, pero solo si actuamos ahora”, enfatizando la urgencia de modificar los patrones globales de consumo y producción.

El Impacto de la Inteligencia Artificial (IA)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también advirtió sobre el costo oculto de la tecnología, como el gasto hídrico y eléctrico, en los centros de datos que operan la Inteligencia Artificial (IA) que disparan la demanda de energía y consumen miles de millones de litros de agua.

Cabe indicar que, ante este panorama, la ONU exige transparencia ambiental a las empresas tecnológicas y uso de energías limpias.