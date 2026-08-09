Seúl alcanza los 40 grados Celsius por primera vez desde 2018 en plena ola de calor

La ciudad de Seúl alcanzó los 40,2 grados Celsius este viernes 7 de agosto, marcando la primera vez que la capital supera los 40 °C desde el 1 de agosto de 2018, cuando se registró una máxima histórica de 41,8 °C.

Dicha medición fue realizada por una estación de la Administración Meteorológica de Corea (KMA) en el norte de la ciudad alrededor de las 3:30 p.m. hora local, en el contexto de una intensa ola de calor que afecta a Corea del Sur.

Además de Seúl, otras ciudades del país como Hanam y Gwangyang también superaron los 40 grados este viernes. Las autoridades meteorológicas advirtieron que se esperan más días de calor extremo, aunque las temperaturas se moderarán ligeramente durante el fin de semana.

Muertes por altas temperaturas

La ola de calor ha elevado a más de una veintena el número de muertes relacionadas con las altas temperaturas en lo que va del año. El miércoles pasado, las autoridades sanitarias surcoreanas informaron que al menos 21 personas han fallecido en lo que va de 2026 por enfermedades relacionadas con el calor, superando ya el récord de todo 2025.

Personas afectadas

Además, más de 2,400 pacientes han acudido a emergencias por síntomas asociados a las altas temperaturas desde mayo, cuando se activó el sistema de vigilancia gubernamental para estos casos.